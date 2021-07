Огън върху океана избухна близо до Мексико

Кадър и видео: Туитър, CNN

Огнен ад в Мексико. Огън върху повърхността на водата избухна близо до Мексико, съобщи Ройтерс. Той е станал близо до нефтени платформи на компанията „Пемекс“ заради изтичане на газ от подводна тръба. Пламъците вече са потушени, но клипове от случилото се станаха популярни в социалните мрежи, предава bTV.

Ярко оранжеви пламъци, които напомнят разтопена лава, излизат върху океанската повърхност. Потребителите онлайн кръстиха необичайната гледка „око от огън“.

На огнеборците били нужни около пет часа да се справят с пламъците. Няма пострадали при случая. Причините за възникването на пожара се разследват, пише standartnews.com.

A blaze on the surface of the Gulf of Mexico resembling a large "eye of fire" has been brought under control, according to Mexico's state oil company Pemex. https://t.co/1eLHieAyWJ pic.twitter.com/ZP7OtC8QSE