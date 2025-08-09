Огънят край Сунгурларе сe разрасна, включиха и американски екипаж с вертолет Black Hawk да помага

снимка: МО

Горският пожар в района на бургаския град Сунгурларе, в чието потушаване от въздуха от обедните часове участват военнослужещи с вертолет AS-532 AL Cougar от българските Военновъздушни сили, застрашително се разрасна.

Благодарение на своевременната реакция на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, в координация с българските Военновъздушни сили в пожарогасенето се включи и екипаж на американски хеликоптер Black Hawk от учебния полигон „Ново село“, съобщават от Министерство на отбраната.

Вторият български хеликоптер AS-532 AL Cougar продължава да помага за гасенето на пожара в района на с. Сливово, общ. Средец.

