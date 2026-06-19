Огънят на Слънчев бряг обхвана още два обекта

Снимка: Булфото, архив

Пожар гори в магазин за хранителни стоки в курорта "Слънчев бряг". Огънят е обхванал и други два търговски обекта до него, видя репортер на БТА.

Районът е отцепен от полиция, на място работят четири противопожарни автомобила.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:25 ч., каза за БТА директорът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас старши комисар Николай Николаев.

Огънят е тръгнал от отпадъци, струпани до задния вход на магазина за хранителни стоки. От пламъците се е запалило дърво, което е паднало върху покрива на магазина. След това се е запалил и самият покрив, каза Николаев.

На място е изпратена и една водоноска на Община Несебър. Засегнатата площ е около 500 кв. м.

Другите обекти, засегнати от огъня, са чейндж бюро и заведение за бързо хранене. Няма евакуирани туристи, няма и пострадали хора, уточни старши комисар Николаев.

Магазинът е работил към момента на възникване на пожара. Клиентите и персоналът са напуснали незабавно при избухването на огъня.

Редактор "Екип на Петел",

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