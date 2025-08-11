реклама

Огънят унищожи дървета на 50 години в Пирин

11.08.2025 / 19:37 1

Редактор: Недко Петров

Огънят в Пирин планина отново се възобнови. Новите пожари, които възникнаха там, заплашват още горски територии да заприличат на изгорялата гора. След като огънят премина в първите дни на пожара през нея, той остави и последствия.

Дори горният пласт на пръстта е обгорял и следите са безмилостни в цялата гора.  Дърветата, които са на повече от 50 години, някои от тях са напълно унищожени и ще се възстановяват десетки години. Изгорели са и домовете на десетки животни.

Новите три огнища днес бяха атакувани от близо 160 души пожарникари, десетки доброволци, горски служители и военни.

На около 15 км над Илинденци в горската територия се намира едно от огнищата в Пирин. Теренът, по който се работи, е със 70 градуса наклон, и пламъците бяха потушавани с ръцеви пожарогасители.

Работата на доброволците е отговорна и трудна, и малко по-малко нещата се случват, но ситуацията на терен остава динамична. Утре борбата с огнената стихия отново продължава с пълна сила, информира по бТВ Мариета Димитрова.

 

ас (преди 43 минути)
сега въпроса дали няма да изникне някоя вила на мястото на тези дървета.

