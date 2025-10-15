Огънят в пернишкото предприятие ще бъде напълно овладян тази вечер

Снимка: Булфото, архив

Продължава гасенето на пожара, възникнал по-рано днес в пернишкото предприятие „Стомана индъстри“, съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР Венцислав Алексов.

На място работят седем противопожарни автомобила – четири от районните служби на Пернишка област, един на фирмата и два от Дупница и София, подпомогнати от водоноски.

Материалът, който гори, е скрап, предназначена за претопяване. Заради голямата площ, на която е разположен и височината си, той се изнася извън халето, където се извършва неговото доизгасяване. В цеха, където е възникнал пожарът, също се извършва гасене.

Към момента няма опасност за халето и други в съседство на него. Няма и пострадали хора.

Пожарникарите очакват, че огънят ще бъде напълно овладян между 20 и 21 ч. тази вечер.

На мястото присъстват и представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София, които следят качеството на въздуха.

Причината за пожара все още не е уточнена. Предстои оглед на охранителните камери, за да се установи дали огънят е възникнал вследствие на самозапалване или работни дейности. Към момента няма данни за умишлено предизвикване на пожара, допълни Алексов.

