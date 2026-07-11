реклама

Огнеборци потушиха 127 пожара през последните 24 часа

11.07.2026 / 08:56 0

Снимка Булфото

Потушени са 127 пожара в страната през изминалото денонощие, при които са е пострадал един човек, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР. Пострадалият е мъж на 64 г., получил изгаряния първа степен при пожар в Исперих, информира БТА.

Екипите на пожарната са реагирали 173 сигнала за произшествия за времето от 00:00 до 24:00 часа на 10 юли 2026 г.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които четири - в жилищни сгради, четири  - в спомагателни и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 104 пожара.

Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и шест лъжливи повиквания.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама