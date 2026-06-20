Огнеборци предупреждават за по-висок риск от пожари през това лято

снимка: Фейсбук, РДПБЗН

С началото на жътвената кампания в страната пожарникарите преминават в режим на повишена готовност заради очаквания ръст на пожарите през летните месеци. Високите температури, бързо изсъхващата висока растителност и човешката небрежност създават предпоставки за инциденти с големи мащаби, подобни на тези от миналата година, когато бяха унищожени хиляди декари гори.

От противопожарните служби предупреждават, че най-честите причини за възникване на пожари са изхвърлени фасове от автомобили, оставени стъклени бутилки в природата и паленето на сухи треви и стърнища.

„За съжаление човешката дейност и небрежност е един от най-сериозните фактори за възникване на пожари през лятото“. Това заяви главен инспектор Николай Александров, началник на сектор „Превантивна дейност“ към Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Велико Търново в ефира на Нова телевизия.

От тази седмица в областта официално е обявен пожароопасният сезон. Със заповед на областния управител е забранено паленето на огън на открито. По думите на Александров се очаква и настоящото лято да бъде тежко, като екипите ще проверяват всички населени места за рискови участъци в близост до горски масиви.

Особено внимание се отделя на по-малките и отдалечени населени места. В свищовското село Овча могила, където преди десетилетие е създадено първото доброволно формирование в страната, вече функционират пожарна служба и линейка. Доброволците вече са реагирали на първите сигнали за горящи сухи треви. „Имам няколко човека, които са бивши пожарникари в доброволното формирование и се справяме“, каза Стефан Димитров от формированието.

От пожарната напомнят, че изгарянето на суха растителност за почистване на дворове и земеделски площи е абсолютно забранено. „Част от пожарите са заради човешка дейност и ще бъдем безкомпромисни към хората, които използват огън за почистване на своите дворове“, подчерта главен инспектор Александров. Според огнеборците именно превенцията и отговорното поведение са ключът към предотвратяването на тежки летни пожари.

Редактор "Екип на Петел",

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