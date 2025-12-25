Огнеборци с гайди с поздрав за Коледа

Стопкадър бТВ

Мъже, които гасят пожари, направиха нещо рядко виждано.

Пожарникари от Пловдив с необичаен поздрав за Коледа.

Четирима огнеборци зарадваха интернет потребителите с изпълнение на каба гайда.

Видеото, качено във Фейсбук групата "ПОЖАРНИКАР - уважавана и достойна професия!" ни показва четирима униформени служители пред Второ районно управление на Пожарната в Пловдив и техните музикални умения.

Според публикацията пожарникарите гайдари са Васил Балабанов, Атанас Шопов, Васил Маринов и Иван Попов – „четирима огнени мъже, които влизат без страх в пламъците“.

Поздравът към всички, които дежурят по време на празниците, се превърна в истински хит с хиляди реакции, благодарности и благопожелания, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!