Огнеборци са потушили 87 пожара и са се отзовали на 125 сигнала за произшествия за последното денонощие

Булфото

През последното денонощие противопожарните екипи са потушили 87 пожара и са се отзовали на 125 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са 22 пожара.

Без нанесени материални щети са 65 пожара.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства, 26 техническа помощ.

Лъжливите повиквания са седем, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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