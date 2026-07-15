Огнеборци са потушили 87 пожара и са се отзовали на 125 сигнала за произшествия за последното денонощие
Булфото
През последното денонощие противопожарните екипи са потушили 87 пожара и са се отзовали на 125 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
При пожарите няма загинали и пострадали.
С преки материални щети са 22 пожара.
Без нанесени материални щети са 65 пожара.
Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства, 26 техническа помощ.
Лъжливите повиквания са седем, предаде БТА.
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