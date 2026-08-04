Огнеборци следят пламъците край Рогозиново

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Тежка нощ за огнеборците в Хасковска област през изминалата нощ. Екипи на пожарната продължават да дежурят край харманлийското село Рогозиново, където късно вчера пламна сечище и тополова гора.

Полицията изяснява какви са причините за пожара, като на този етап се предполага, че искрата е тръгнала от работещи дърводобивни машини или от неизгасена цигара. Заради вятъра обаче пламъците са се разпространили бързо и са обхванали първо сухи треви, а после - и части от гората, пише nova.bg.

Изгорели са около 60 кубични метра дървен материал и близо 100 декара гора - а след това пламъците са лолкализирани. Огненият фронт стигна и близо за автомагистрала "Марица", но не се стигна до затварянето ѝ.

От началото на юли огнеборците в Хасковска област са ликвидирали близо 150 пожара.

Редактор "Екип на Петел",

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