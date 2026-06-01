Огнеборците потушиха 56 пожара за един ден

През изминалото денонощие звената на противопожарните служби в страната са реагирали на 111 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са общо 56 пожара, има един пострадал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

При пожар в къща в гр. Нови Искър е пострадала жена на 35 години, която се е опитвала да загаси огъня и има изгаряния по краката.

С нанесени материални щети са 17 от възникналите пожари - осем в жилищни сгради, три във временни постройки, три в транспортни средства и три други.

Без нанесени материални щети са 39 от пожарите - 13 в сухи треви, горска постеля и храсти, 24 в отпадъци и два други, пише novini.bg.

Извършени са 44 спасителни дейности и помощни операции - три при катастрофи в транспортни средства, 41 за оказване на техническа помощ, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, оказване съдействие на граждани, отводняване и други.

Подадените лъжливи повиквания са 11.

