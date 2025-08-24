Огнен ад в столичния квартал "Кръстова вада"

Снимка Булфото

Пожар пламна в столицата.

Пожар избухна днес следобед в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналът за инцидента е подаден в 15:06 часа.

На място са изпратени шест екипа от Столичната пожарна, които се борят с пламъците. Запалили са се сухи треви и храсти в района, като към момента все още не е установена точната площ на пожара.

Служителите на пожарната все още не са установили причината за избухването на пожара. Огнеборците продължават активните действия по потушаване на огъня в квартала.

По предварителни данни пожарът е възникнал в района на кръстовището на улиците "Мичман Тодор Саев" и "Николай Крушкин - Чолака". Няма информация за пострадали хора при инцидента.

Това е поредният пожар в София през последните дни, като миналата седмица огнеборците се справяха с няколко инцидента в различни части на столицата, пише .dunavmost.com.

