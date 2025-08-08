Огнище на "син език" по животните и в Смолянско

Пиксабей

Огнище на болестта "син език" по животните вече е установено и в Смолянско, съобщи съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев. Така огнищата стават три, след като такива вече бяха установени и в Кюстендилско и Габровско.

Според най-песимистичните прогнози в рамките на две седмици заболяването може да обхване 2/3 от страната, предаде БНР.

"Синият език" е заболяване по преживните животни. То се разпространява чрез кръвосмучещи насекоми, което го прави неконтролируемо, а икономическите загуби от него са големи.

Според животновъдните организации държавата незабавно трябва да организира ваксинация срещу заразата, тъй като поставяната в момента ваксина е срещу друг серотип на същото заболяване и не може да го спре.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!