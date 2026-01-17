Огнян Минчев: Няма еднозначен отговор защо Тръмп иска Гренландия

кадър Нова телевизия

Едва ли има еднозначен отговор на въпроса, за какво му е на Тръмп Гренландия всъщност, каза в интервю пред БНР политологът доц. Огнян Минчев.

"От една страна има логика в стратегическите аргументи, които биват издигани за това, че с климатичните промени, които наблюдаваме и с повишаването, както на търговското, така и на стратегическото значение на Арктика, включително на северния Атлантик, се повишава и стратегическото значение на самата Гренландия, където можем да очакваме в перспектива, понастоящем няма някакви сериозни свидетелства затова, че около Гренландия се засилване стратегическото съперничество със сили като Русия и Китай, но това може да се очаква в обозрима перспектива. От тази гледна точка имат логика твърденията, че трябва да нарастват усилията за осигуряване на по-стабилна стратегическа среда на Гренландия, като част от западния съюз", коментира политологът в предаването "Събота 150" и допълни:

"Междувпрочем по тези въпроси се водят непублични преговори, поне така твърди бившият съветник по национална сигурност от първия мандат на Тръмп Джон Болтън, по тези въпроси свързани с Гренландия, с арктическата сигурност се водят непублични преговори от доста години насам. И по думите на Болтън тази арогантна категоричност на Тръмп за придобиване на Гренландия в голяма степен е осуетила тези преговори. Дали това е така, ние не можем да съдим, но има значение едно подобно изявление на човек като Болтън. Така че има логика в това да се повишава вниманието към Арктика."

Доц. Огнян Минчев коментира, че с Гренландия Тръмп отклонява вниманието от заплахата Русия и войната в Украйна, както и намеците на френския президент и италианската премиерка, че "може би е време Европа да възстанови диалога си с Путин":

"В условия, в които САЩ практикуват функционален монопол върху посредничеството между Украйна и Европа от една страна и Русия от друга страна, може би наистина има смисъл от възстановяване на определени дипломатически контакти, не на най-високо политическо равнище, разбира се, а на равнището на този тип дипломатическо посредничество, което в крайна сметка функционира на това ниво на американо-руските отношения, въпреки срещата на високо равнище в Аляска, а на едно дипломатическо функциониране на професионално равнище, мисля, че би било логично да бъде излъчен европейски представител, които да може да разговаря със съответното дипломатическо равнище в Москва и да бъдат договаряни определени процедури, да бъдат разрешавани определени проблеми. Това има смисъл, защото, повтарям, този монопол в посредническата роля на САЩ не е в полза на Европа в никакъв случай и от тази гледна точка мисля, че има смисъл от подобно предложение."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!