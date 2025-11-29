Огнян Минчев: Войната спира мощен план за бизнес между САЩ и Русия

кадър Нова телевизия

"Войната в Украйна пречи на Кремъл и на администрацията в САЩ да стартират една доста мощна програма за бизнес сътрудничество, в резултат на която Вашингтон мисли, че ще може да откъсне в значителна степен Русия от китайското влияние върху Москва от една страна, а от друга – да реализира много важни бизнес проекти, които да имат и геополитическо значение". Това заяви по БНР Огнян Минчев – преподавател по политически науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

"На практика се договаря едно ново място на определени кръгове от американския бизнес, свързани с администрацията, в отношенията между Русия и Европа – място, което в крайна сметка ще постави Европа в по-силна енергийна зависимост от самия Вашингтон на основата на тези въглеводороди, които ще идват от Русия и ще текат в посока на Европа", обясни той в интервю за предаването "Събота 150". И продължи коментара си:

"Специалният пратеник на администрацията, който договаря отношенията с Кремъл, Стив Уиткоф изглежда буквално като хипнотизиран от всички тези възможности, които без съмнение в Москва му се рисуват в розови краски за бизнес между Москва и Вашингтон. В целия този контекст на практика остава отворената рана - агресията на Русия срещу Украйна, която трябва по някакъв начин да бъде ако не прекратена, то поне поставена на пауза, за да може да стартира реализацията на цялата тази бляскава поредица от бизнес проекти, за които Москва се стреми да убеди Вашингтон, че са възможни и желани".

Според политолога е очевидно, че авторите на плана нямат особена грижа за интересите на Украйна в контекста на това прекратяване на войната между Москва и Киев. Те нямат особен интерес и към това какви биха били интересите на Европа в процеса на прекратяване или поставяне на пауза на тази война, допълни той и изказа мнението си, че Европа вече много добре разбира и се мобилизира.

По думите му има едно основно обстоятелство, което ще наклони везните за оценка за победа на агресора или победа на Украйна в тази война – контролът върху останалата западна част на Донбас, която е силно укрепена от страна на украинската армия:

"Ако Украйна задържи контрола върху тази част от Донбас, бихме казали, че при каквито и други обстоятелства да бъдат прекратени или замразени военните действия понастоящем, Украйна няма да излезе победена от тази война. И обратно – ако Русия успее да договори или да изтласка Украйна от тези позиции в западната част на Донбас, то тогава можем да говорим за първоначален успех на агресията".

