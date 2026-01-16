Ограничават броя на секциите в чужбина за държави извън ЕС

Булфото

В държави извън Европейския съюз да се образуват до 20 броя секции извън дипломатическите и консулските ни представителства на Република България в съответната държава, прие на второ четене правната комисия, която разглежда общ законопроект за промени в Изборния кодекс. Предложението е на ПГ „Възраждане“.

Според Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) се ограничава възможността на сънародниците ни, извън ЕС, да упражнят правото си на глас.

Комисията отхвърли предложението на „Възраждане“ от един IP адрес да може да бъде подадено само едно електронно заявление за гласуване през интернет страницата на ЦИК. Не бе прието и това на ПП-ДБ за не повече от четири електронни заявления, предаде БТА.

Предвижда се отпечатването на бюлетините и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия. Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото осигуряване на изборите и подготовката на оптичните устройства за сканиране на бюлетини. Оптичните устройства за сканиране на бюлетини се съхраняват при условия и по ред, определени с решение на Министерския съвет.

Мая Димитрова заяви, че „БСП-Обединена левица“ ще направи предложение за отлагане на въвеждането на сканиращите устройства за 1 януари 2027 г .

