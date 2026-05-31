Ограничават частично движението в участък от АМ "Струма" от утре

Снимка: АПИ

Между 8 и 17 ч. от утре - 1 юни, до 5 юни за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от АМ „Струма“, при изхода на София - от км 0 до 10-ти км. Това съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти.

През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от път III-6004 Байлово - Смолско (от км 18 до км 31), по път III-105 Елешница – Елин Пелин – Нови хан (от км 0 до км 16) и по път III-1001 от разклона с път I-1 – Горно Камарци – до разклона с път I-6.

От агенцията апелират шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

