Ограничават дизеловите коли в голям български град

Община Варна предвижда въвеждане на нискоемисионни зони, които да ограничат движението на най-старите и замърсяващи автомобили в центъра на града. Мярката е сред акцентите в проекта на Програма за опазване на околната среда 2024-2033 г. Предстои документът да бъде разгледан от ресорната комисия към местния парламент по предложение на общинската администрация, предаде Moreto.net.

Според разписания план за действие и заложените конкретни стъпки до 2026 година трябва да се направи пилотно моделиране на зона, в която ще бъдат допускани само бензинови и дизелови превозни средства, покриващи определена екологична група.

Най-старите дизелови автомобили, които са основни генератори на фини прахови частици, ще бъдат ограничени.

До 2033 година е предвидено да се случи проучване, проектиране и изграждане на постоянни нискоемисионни зони, оборудвани със системи за управление и контрол на влизащите автомобили. Предвиден е общ бюджет от 500 хил. лв., осигуряван от общината и европейски фондове. За първоначалното моделиране се предвиждат 50 хил. лева общински средства.

В София от две години функционира нискоемисионна зона, която ограничава старите автомобилите в центъра на града. Мярката е мръсния въздух през зимата и е в сила от 1 декември до край на февруари.

