Ограничават движението на автомобили по част от бул. „Осми приморски полк“ и бул. „Мария Луиза“

Снимка Община Варна

На 15.07.2026 г. (сряда) в периода от 10:00 до 12:00 ч. ще бъдат извършени ремонтни дейности по подмяна на вертикалната носеща конструкция на рамка за видеонаблюдение преди кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и ул. „Антим I“.

Във връзка с изпълнението на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението, като ще бъде ограничено преминаването на моторни превозни средства по бул. „Осми приморски полк“ от Младежкия дом до кръстовището с бул. „Сливница“ и по бул. „Мария Луиза“ от бул. „Сливница“ до кръстовището с ул. „Антим I“. Ограничението на движението ще бъде в едната пътна лента в посока от Младежкия дом към Археологическия музей.

Временно ще бъде преустановено движението и по ул. „Македония“, ул. „Братя Миладинови“ и левия завой от бул. „Сливница“ към бул. „Мария Луиза“.

През участъка ще бъдат пропускани единствено автобусите от градския транспорт, както и специализираните автомобили на МВР и Центъра за спешна медицинска помощ.

Община Варна призовава водачите на моторни превозни средства да планират пътуванията си предварително и да използват алтернативни маршрути в посочения период, съобщиха от Пресцентър на Община Варна.