Ограничават движението на автомобили по част от бул. „Осми приморски полк“ и бул. „Мария Луиза“
Снимка Община Варна
На 15.07.2026 г. (сряда) в периода от 10:00 до 12:00 ч. ще бъдат извършени ремонтни дейности по подмяна на вертикалната носеща конструкция на рамка за видеонаблюдение преди кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и ул. „Антим I“.
Във връзка с изпълнението на дейностите ще бъде въведена временна организация на движението, като ще бъде ограничено преминаването на моторни превозни средства по бул. „Осми приморски полк“ от Младежкия дом до кръстовището с бул. „Сливница“ и по бул. „Мария Луиза“ от бул. „Сливница“ до кръстовището с ул. „Антим I“. Ограничението на движението ще бъде в едната пътна лента в посока от Младежкия дом към Археологическия музей.
Временно ще бъде преустановено движението и по ул. „Македония“, ул. „Братя Миладинови“ и левия завой от бул. „Сливница“ към бул. „Мария Луиза“.
През участъка ще бъдат пропускани единствено автобусите от градския транспорт, както и специализираните автомобили на МВР и Центъра за спешна медицинска помощ.
Община Варна призовава водачите на моторни превозни средства да планират пътуванията си предварително и да използват алтернативни маршрути в посочения период, съобщиха от Пресцентър на Община Варна.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!