Ограничават движението на автомобили във Варна заради тренировка по евакуация

Община Варна

Правят промяна в движението по улици във Варна за няколко часа.

Тренировка по евакуация при пожар ще се проведе на 6 март в Ректората на Медицинския университет във Варна.

Практическата симулация ще бъде на 6 март от 14 до 15 часа.

В учението ще вземат участие и представители на Регионалната дирекция "Противопожарна безопасност и защита на населението", Центъра за спешна медицинска помощ, Областната дирекция на МВР и Българския червен кръст във Варна.

В интервала от 12 до 16 часа ще бъде ограничено движението на автомобили по ул. "Проф. Марин Дринов" в участъка от ул. "Ген. Гурко" до ул. "Иван Аксаков", информира Радио Варна.

