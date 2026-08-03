Ограничават движението на камиони над 20 тона заради горещините

Снимка: АПИ

От утре - 4 август, до 6 август (четвъртък) поради очакваните високи температури над 35 градуса между 13 и 21 ч., когато е най-горещо, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите „Тракия“, „Марица“, „Хемус“, „Струма“ и „Европа“, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Това съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движението, съгласувано с „Пътна полиция“. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари (ARD).

При температура на въздуха над 35 градуса преминаването на тежкотоварните камиони ще бъде временно преустановено по автомагистралите „Тракия“, „Струма“, АМ „Европа“ и „Марица“ по цялата им дължина, и на АМ „Хемус“ в участъците на територията на областите Софийска, Ловеч, Търговище, Шумен и Варна.

Между 13 ч. и 21 ч. в следващите дни при температура на въздуха над 35 градуса ще се ограничава движението на камионите над 20 т по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа:

по път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца;

по път I-2 Русе - Варна, в участъците в областите Русе, Разград и Шумен, от 12-и км до 146-и км.

път I-3 в областите Плевен, Ловеч и Велико Търново в участъка от 7-и до 170-и км, след пътния възел за село Страхилово до района на Ябланица.

по път I-4 от Коритна до Шумен, който преминава през областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище и Шумен.

по път I-5 в областите Русе, Велико Търново, Стара Загора и Хасково. Временно ще е ограничено преминаване на камиони в участъка от 6-и до 115-и км, преминаващ през областите Русе и Велико Търново, както и в отсечката след прохода „Шипка“ до района на с. Пчеларово, между 170-и и 319-и км, в областите Стара Загора и Хасково.

по Подбалканския път I-6 от отбивката за Калофер до пътен възел „Петолъчката“;

по път I-7 Силистра - Шумен, на територията на двете области.

в два участъка по път ІІ-55 Дебелец - Предела – Гурково ограничена за преминаване ще е отсечката от Дебелец до село Паничерево. Участъците са на територията на областите Велико Търново и Стара Загора. По второкласното трасе в област Хасково ще се ограничат тежкотоварните автомобили в отсечката между 151-и и 186-и км.

Ограничение за тежкотоварния трафик ще има и по път II-66 в участъка от с. Богомилово до пътния възел на АМ „Тракия“ в района на с. Свобода /от 72-и км до 91-и км/. Преминаването на камиони ще бъде временно спряно и по третокласния път III-663 в участъка Чирпан - Целина /от км 0 до 15-и км/.

Временното ограничаване на движението на МПС над 20 т в определени участъци от републиканската пътна мрежа в следобедните часове, когато температурите са най-високи, е за да се минимизират рисковете от деформации на пътната настилка и да се опази живота и здравето на пътуващите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни и да се движат със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

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