Ограничават движението на тежкотоварни камиони над 12 т по магистралите

Снимка: АПИ

От 14 до 20 ч. утре - 8 септември, ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 т по автомагистралите АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ и АМ „Струма“, само в посока София. Няма да се ограничава преминаването на МПС над 12 т от София в посока Бургас по АМ „Тракия“, по АМ „Хемус“ - от София при км 0 до км 87, при кръговото кръстовище с път I-4, както и по АМ „Струма“ от София в посока Благоевград, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ограничението за пътуване не важи за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На АМ „Тракия“ в участъка от ПВ „Ихтиман“ (при км 34) до ПВ „Вакарел“ (при км 23) в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

Промяната в организацията на движение за тежкотоварните автомобили над 12 т се налага с цел оптимизиране на движението в края на празничните дни и с оглед на засиления трафик към столицата по трите автомагистрали и по слабото движение от София към вътрешността на страната.

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ отново апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!