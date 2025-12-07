реклама

Ограничават движението на тирове при ГКПП "Кулата"

07.12.2025 / 12:54 0

Снимка Булфото

Трафикът на товарните автомобили се отклонява по обходен маршрут: път I-1 София - Кулата през пътен възел "Симитли" - път II-19 Симитли - ГКПП "Илинден". Това съобщиха от АПИ преди минути, пише Пловдив 24. 

Причината са продължаващите протести на гръцките земеделци. 

"Фокус" припомня, че вчера гръцките фермери блокираха отново ГКПП "Капитан Петко войвода - Орменион" и "Кулата-Промахон".

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама