Ограничават движението на тирове при ГКПП "Кулата"

Трафикът на товарните автомобили се отклонява по обходен маршрут: път I-1 София - Кулата през пътен възел "Симитли" - път II-19 Симитли - ГКПП "Илинден". Това съобщиха от АПИ преди минути, пише Пловдив 24.



Причината са продължаващите протести на гръцките земеделци.



"Фокус" припомня, че вчера гръцките фермери блокираха отново ГКПП "Капитан Петко войвода - Орменион" и "Кулата-Промахон".

