Ограничават движението през Златоград-Ксанти

снимка: МВР

От днес до 13 септември преминаването през Златоград - Ксанти ще бъде временно ограничено, заради ремонтни дейности на пътя от гръцка страна.

Движението по пътя от граничния пункт към Ксанти ще бъде спирано в дните от понеделник до неделя от 7 до 19 часа. В неделните дни трафикът по трасето Златоград – Ксанти ще бъде без ограничения. Преминаването ще бъде свободно и в часовете от 19 часа вечер до 7 часа сутрин, предаде Нова.

От "Гранична полиция" припомнят, че през граничните преходи в района на Маказа и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!