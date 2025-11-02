Ограничават движението в два участъка от АМ „Тракия"

Снимка: АПИ

От 8 до 18 ч. утре - 3 ноември, за изпълнение на краткотрайни ремонти ще е ограничено преминаването в посока София по активната лента между 87-ми и 88-и км на АМ „Тракия“. Трафикът в участъка ще се осъществява в изпреварващата лента, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Отново утре от 8 до 18 ч. в отсечката от 101-ви до 102-ри км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица. При изпълнение на дейностите поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

