Ограничават движението в тунел „Железница“ на АМ „Струма“ на 11 март

Снимка: АПИ

От 8 ч. в сряда - 11 март, до 8 ч. на следващия ден ще се ограничи движението в тунел „Железница“ на АМ „Струма“ за тестване и профилактика на системата за управление на тунела SCADA. Подобни тестове, според инструкциите за поддържане на съоръжението, е необходимо да се правят два пъти в годината, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По време на дейностите трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата. Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел „Благоевград Юг“ на АМ „Струма“ (при 97-и км), а автомобилите, които се движат към София, ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се гарантира безопасното пътуване в отсечката. Оттам апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

