Ограничават движението в участък по магистрала "Тракия"

снимка: АПИ

Днес - 30 юли, между 8 ч. и 15 ч. поетапно ще се ограничава движението по АМ "Тракия" в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промяната се отнася за участъка от магистралата в област Пазарджик, между 61-и и 66-и км.

Причината е извършването на дейности за подобряване на отводняването в платното за София, посочват от АПИ.

Редактор "Екип на Петел",

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