Ограничават движението в участъка от път I-9 Обзор - Слънчев бряг от утре

Снимка: АПИ, илюстративна

През следващата седмица - от 29 юни (понеделник) до 2 юли (четвъртък) от 20 до 7 ч. сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от път I-9 - от края на Обзор до Слънчев бряг (от 172-и до 203-и км). Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При извършване на ремонтните дейности през нощта, когато трафикът е по слаб, превозните средства ще могат да преминават по път III-208 Провадия – Айтос. В затворената отсечка от път I-9 при необходимост ще се пропускат единствено автомобили със специален режим на движение. Участъкът ще бъде обозначен с необходимите пътни знаци и светлинна сигнализация.

От агенцията се извиняват на гражданите за причиненото неудобство, но предприетите строителни работи са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към шофьорите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Редактор "Екип на Петел",

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