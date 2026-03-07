Ограничават помощите за безработни в Германия, засегнатите ще са над 5 милиона

Снимка: Пиксабей

Поглед към Германия, където затягат контрола за получаване на социални помощи. В Бундестага беше прието решение новото „базисно социално подпомагане“ да влезе в сила от 1 юли.

Промените ще засегнат над пет милиона души, посочва Нова телевизия.

Депутат в Бундестага обясни, че промените няма да засегнат тези, които спазват правилата, а тези, които ги нарушават. След разгорещени дебати се стигна до следните решения:

→ Разумните разходи за наем и отопление ще продължат да бъдат изплащани. Новото е, че всеки, който живее в жилище, което е твърде голямо или твърде скъпо, ще трябва да премести по-бързо от планувания досега гратисен период от година. Изключение има само за семейства с деца.

→ В бъдеще на тези, които не се явяват на срещи в агенцията по труда, може основната социална помощ да бъде директно намалена с 30% т.е. с около 169 евро на месец. Това намаление може да бъде в сила до три месеца. Това важи и за получатели на помощи, които са се отказали от програми за обучение или не са кандидатствали за работа.

Но неявяване три пъти в бюрото по труда, означава край на помощта от държавата, включително плащането на наем. Отпадането на помощта за наем не важи в случаите, ако други членове на семейството, като например деца, живеят в същия апартамент.

С всички тези мерки трябва да бъде увеличен натискът за започване на работа.

