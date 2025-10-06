Ограничават трафика по магистрала "Тракия"

снимка: АПИ

На 6 октомври, днес, от 07:00 ч. до 19:00 ч. движението в два участъка, всеки с дължина по около 300 метра, на АМ „Тракия“ ще се осъществява само в изпреварващата лента за краткотрайни ремонти на настилката. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Става въпрос за участъците при 301-и и 303-и км, в платното за Бургас.

При изпълнение на дейностите по отсечките в област Ямбол ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната, посочват от АПИ.

