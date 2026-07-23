Ограничават връщането на дела и ускоряват наказателния процес с промени в НПК

Пекселс

Правителството предлага изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които се ограничава връщането на дела, допуска се отстраняване на очевидни фактически грешки директно в съдебно заседание и се разширяват възможностите за ускоряване на производствата.

Промените целят да преодолеят установени процесуални пречки и забавяния, които в момента възпрепятстват разглеждането на наказателните дела в разумен срок, като пренасочват фокуса от формалното връщане на делата към тяхното решаване по същество, съобщиха от Министерски съвет.

Бързо коригиране на очевидна фактическа грешки в обвинителния акт.

Опростява се процедурата за отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт, без той да бъде връщан в досъдебна фаза. Такива грешки са например объркано име на подсъдимия, грешка в ЕГН или цифровото изражение на правната квалификация, когато тя е от техническо естество.

Въвежда се възможността отстраняването на очевидни фактически грешки да може да бъде направено устно от прокурора в самото разпоредително заседание или в съдебното заседание на първа инстанция, без да се налага делото да се връща за изготвяне на нов обвинителен акт.

Разширяват се и основанията за ускоряване на наказателните производства

Въвежда се ново основание за искане за ускоряване на производството в съдебната фаза, когато в разумния срок за разглеждане на делото съдът не извършва процесуални действия без уважителна причина.

Предлага се преценката за забавяне да обхваща по-широк кръг действия, като например - забавяне при насрочване на делото, призоваване на участниците в съдебното производство, изготвяне на мотивите и др.

Въвежда се още електронното връчване на призовки и книжа и в досъдебното производство - възможност, която до момента съществува основно в съдебната фаза.

Решение на проблеми с непотърсени веществени доказателства.

В полза на държавата да се отнемат веществени доказателства, за които е разпоредено връщането им, когато правоимащите лица не са намерени на посочения от тях адрес в едногодишен срок или те самите не са ги потърсили в едногодишен срок от уведомяването им, както и при писмено деклариран отказ от тяхна страна.

Преодоляване на затруднения е издирването на наследници за разясняване на

правата им, произтичащи от правата на починалия им близък.

Предлага се когато наследниците на пострадалия не могат да бъдат намерени в разумен срок, да бъде публикувано съобщение в общината, района или кметството по последния им известен адрес и в „Държавен вестник“. След изтичане на 14-дневен срок от публикуването, да се счита, че процедурата по информиране и разясняване е надлежно изпълнена.

Съдът да връща делото на прокурора само в ограничени случаи - когато новите фактически положения изключват приложението на чл. 78а от НК - освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. Ако те сочат на същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление, съдът с решението си да приложи новата правна квалификация, вместо да връща делото на прокурора, предвижда още законопроектът.

Редактор "Екип на Петел",

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