Ограничават за около два часа движението около Катедралата в неделя

Снимка: Булфото, архив

Във връзка с провеждането на мотошествие по повод Международния ден на жената, утре - 8 март, от 11:30 ч. до приключване на мероприятието (около 14:00 ч.) ще бъде въведена временна организация на движението в района около Катедралния храм, както следва:

- Бул. „Мария Луиза“ – в участъка от площад „Св. Св. Кирил и Методий“ до кръстовището с улица „Шипка“;

- Бул. „Владислав Варненчик“ – в отсечката от кръстовището с булевард „Съборни“ до площад „Св. Св. Кирил и Методий“;

- Бул. „Христо Ботев“ – от кръстовището с улица „Кракра“ до кръстовището с улица „Бачо Киро“.

Ограничението няма да се отнася за автомобилите на градския транспорт.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!