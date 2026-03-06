Ограничават за около два часа движението около Катедралата във Варна
Снимка: Булфото
Във връзка с провеждането на мотошествие по повод Международния ден на жената - 8 март (неделя) от 11:30 ч. до приключване на мероприятието (около 14:00 ч.) ще бъде въведена временна организация на движението в района около Катедралния храм, както следва:
- бул. „Мария Луиза“ – в участъка от пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ до кръстовището с ул. „Шипка“;
- бул. „Владислав Варненчик“ – в отсечката от кръстовището с бул. „Съборни“ до площад „Св. Св. Кирил и Методий“;
- бул. „Христо Ботев“ – от кръстовището с ул. „Кракра“ до кръстовището с ул. „Бачо Киро“.
Ограничението няма да се отнася за автомобилите на градския транспорт.
