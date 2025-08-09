Ограничения на магистрала "Струма"

снимка: Булфото

От днес до 15 август (петък), от 6:30 ч. до 16:00 ч., ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от aвтомагистрала „Струма“ между 10-и и 37-и км на територията на област Перник. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), предаде БТА.

При изпълнение на работите поетапно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в 27-километровата отсечка от 10-и км до п. в. „Долна Диканя“ (37-и км). Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната ленти без ограничения.

От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Тази седмица отново на АМ "Струма" имаше ограничение на движението поради геодезическо заснемане.

