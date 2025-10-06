Ограничения на руски летища заради заплаха от украински дронове
Пекселс
Ограничения бяха въведени тази нощ в работата на редица руски летища заради заплаха от украински дронове, предаде ТАСС, като се позова на властите, съобщи БТА.
Мярката бе наложена в Сочи, Краснодар, Геленджик и Нижни Новгород. Местните летища временно не обслужват полети.
Впоследствие мярката бе наложена също в Ярославъл и Калуга.
По-рано подобни ограничения бяха въведени и в Саратов. Местното летище обаче вече поднови работа.
Въздушна тревога е обявена в редица руски области.
Русия и Украйна се атакуват взаимно с дронове на практика всяка нощ.
Петима души бяха убити при голямо руско въздушно нападение срещу съседната държава миналата нощ. Украйна от своя страна често взима на прицел в последно време енергийна инфраструктура в Русия.
Почти 40 хиляди души са останали без ток в Белгородска област след украински обстрел, съобщи междувременно в "Телеграм" губернаторът на руския пограничен регион Вячеслав Гладков.
