Ограничения по магистрала "Тракия"

снимка: АПИ

Днес от 8 ч. до 18 ч. ще се ремонтират ограничителните системи в двете посоки на движение при 105-и км на АМ "Тракия" в област Пазарджик.

При изпълнение на дейностите трафикът ще бъде ограничен в изпреварващите ленти и ще преминава в активната и аварийната лента в платното за София и за Бургас.

На 26 и 27 октомври (неделя и понеделник), от 8 ч. до 18 ч., отново ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на АМ "Тракия", в двете посоки на движение.

Припомняме, че до 28 октомври ще продължи ремонтът на настилката в платното за София в участъка от 351-и до 353-и км отново на АМ "Тракия". Строително-монтажните работи в 2-километровото трасе в област Бургас започнаха на 20 октомври, като при реализацията им е ограничено движението в активната лента в района на пътен възел "Българово".

Трафикът преминава в изпреварващата лента.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

