Ограничения в тунел „Траянови врата“

снимка Булфото

На 3 и 4 септември през нощта ще се извършва почистване и боядисване на стените на тръбата за Бургас в тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“, съобщават от АПИ, цитирани от Дарик.

За изпълнението на дейностите движението ще бъде ограничено, както следва:

От 20:00 ч. на 3 септември (сряда) до 06:00 ч. на 4 септември (четвъртък) – временно ще бъде затворена тръбата за Бургас; От 20:00 ч. на 4 септември (четвъртък) до 06:00 ч. на 5 септември (петък) – в същата тръба ще продължи боядисването на стените.

През тези периоди трафикът ще се пренасочва двупосочно в тръбата за София.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ подчертават, че периодичното почистване на съоръженията е ключово за безопасността на движение и за по-добра видимост на водачите. Шофьорите се призовават да спазват пътната сигнализация, да карат внимателно, със съобразена скорост и да избягват рискови изпреварвания.

