Ограничения за стрелба над села възпрепятстват защитата от градушки

14.05.2026 / 14:56 1

Нормативни ограничения и забрани за стрелба с противоградни ракети над населени места са основните причини за падналата градушка над селата Жельо войвода и Гълъбинци в района на Сливенско и Ямболско преди два дни.

От Регионалната дирекция за борба с градушките отчитат драстична промяна в климата, която изисква нови методи за защита, предаде БНР.

Регионалният директор Даниела Мушкова поясни, че въпреки масираното използване на ракети със сребърен йодид защитата на определени райони е невъзможна поради софтуерни ограничения.

"За Жельо войвода и за Гълъбинци – това са населени места, ние нямаме право да стреляме над самите населени места. Нашата цел е да запазим селскостопанската продукция, която е подложена в един много продължителен период на въздействията на градушките – специално при нас е градобитен район."

От Дирекцията подчертават, че съвременните ракети са екологично чисти и по-ефективни от старите технологии, но суперклетките стават все по-непредвидими.

"В последните години обаче се увеличи честотата на мощната купесто-дъждовна облачност, която достига почти до горната граница на атмосферата. Такива процеси преди време са били рядкост... докато от 2019-а насам аз лично съм свидетел на пет такива процеса, които в пет последователни години нанесоха огромни поражения."

Прогнозата за следващите седмици остава несигурна, а екипите са в денонощна готовност за нови въздействия. 

Серж (преди 29 минути)
Че вие по селата с право мерене ли ще стреляте, или навесно към облаците? Съгласен съм, че трябва да се опазва реколтата, но пораженията в населените места по-малко средства за възстановяване ли изисква? Последен пример Трявна...Изпотрошени покриви, автомобили, училища...Там да се спасяват, както могат, нали?...

