Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона при "Кулата-Промахон"

Снимка: Булфото, архив

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона при граничен преход "Кулата-Промахон" поради протест на гръцки граждани, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Шофьорите изчакват на място. Леките автомобили и микробусите преминават свободно.

На национална среща в Малгара край Солун, продължила почти четири часа, протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания, съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

В противен случай според информациите те заплашват в четвъртък и петък да засилят протестните си действия и в продължение на 48 часа да предприемат пълна блокада на магистралите, на обиколните пътища и на всички гранични пунктове в Гърция. Протестът на фермерите започна на 3 декември.

