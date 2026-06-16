Ограничиха два сайта, предлагащи продукти с наркотични вещества

Снимка: МВР

Два интернет сайта, предлагащи продукти, съдържащи наркотични вещества, вече са ограничени, а по още няколко се работи активно. Това съобщи Владислав Тодоров от дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП. По думите му част от наблюдаваните сайтове се хостват в България или използват български домейни, предава Радио Варна.

"През последните две седмици са задържани пратки от повече от осем сайта с продукти, съдържащи наркотични вещества. Пратките пристигат от държави в ЕС с по-либерален режим. Създаден е съвместен екип между Агенция "Митници" и "Киберпрестъпност" на ГДБОП, който да проследява и противодейства на такива сайтове", допълни Бакалов.

Обединената кампания на Агенция "Митници" и НАП "Не сте сами" стартира преди близо три години като продължение на инициативата на отдел "Борба с наркотрафика", която повече от две десетилетия запознава учениците с проблема за наркотиците.

"През тази учебна година се срещнахме с над 7000 ученици в цяла България, за да ги запознаем с рисковете от употребата на наркотици и хазартната зависимост. Усилията ни за превенция и информираност на младежите ще продължат и през следващата учебна година, защото за съжаление тези зависимости са много опасни и засягат нашите деца“, заяви пред журналисти Анна Митова от НАП.

Тя отправи и апел към родителите, които сега се вълнуват от Световното първенство по футбол и правят спортни залози, да имат предвид че децата им са наоколо и ги наблюдават. "Залозите в семейна среда може да са доста проблемни за едно дете, защото за него е трудно да види риска от развитието на хазартна зависимост в тази възраст“, допълни още Митова. По думите ѝ над 45 хиляди души са се вписали до момента в Регистъра на хазартно уязвимите лица, поддържан от НАП, а спрените нелегални сайтове са 7500.

Информация за кампанията може да следите в профилите на "Не сте сами" в Tik-Tok и Instagram, каналите на двете приходни агенции в YouTube, Twitter (Х), Facebook и LinkdIn, и в канала на НАП в Rakuten Viber.

Редактор "Екип на Петел",

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