Ограничиха движението по АМ „Хемус" заради инцидент с камион

Движението при 377 км на автомагистрала "Хемус" в посока Шумен се осъществява в изпреварващата лента поради изтегляне на тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) на сайта си, предаде БТА. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка, посочиха от АПИ.

От Областно пътно управление - Варна уточниха за БТА, че на 377 км на автомагистрала "Хемус" е станал инцидент с тежкотоварен автомобил, като в произшествието няма пострадали.

Вероятно при управление на тежкотоварния автомобил шофьорът е заспал и моторното превозно средство е излязло в канавката отстрани на пътя, каза диспечер на Областно пътно управление - Варна. Той поясни, че тежкотоварният автомобил все още е там и че е разположен на една страна в канавката.

