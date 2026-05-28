Ограничиха движението по част от АМ "Тракия" заради изгорял тир

28.05.2026 / 10:10

Движението в района на 109 км на автомагистрала „Тракия“, посока Бургас, се осъществява само в лявата пътна лента. Временното ограничение се въвежда заради създадената организация за изтегляне на тежкотоварен автомобил, който около 1 ч. днес се е запалил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

При инцидента няма пострадали, предава БТА. 

Предстои да бъде претоварена и превозваната стока, като се очаква всички дейности по разчистване на местопроизшествието да отнемат няколко часа и евентуално да приключат по обяд.

На място има екипи на Областно пътно управление и сектор „Пътна полиция“.

