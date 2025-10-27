Ограничиха движението в участък на "Хемус" в посока Варна заради катастрофа

Булфото

Временно се ограничава движението при км 29 на АМ "Хемус" в посока Варна, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е пътнотранспортно произшествие.

Обходният маршрут е по път I-1 - Жерково - Чурек - Ботевград - път II-17 - АМ "Хемус", посочват от пътната агенция.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!