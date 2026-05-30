Ограничиха продажбата на бензин в Крим

Руските власти наложиха лимит на продажбите на бензин на едно лице, пише РБК. От днес по бензиностанциите на полуострова шофьор може да налее само 20 литра от масовия А-95 за 24 часа, съобщи ръководителят на региона Сергей Аксьонов.

От Министерството на енергетиката и горивата на Крим ще публикуват и списък на бензиностанциите, където изобщо може да се намери гориво. В обръщение в Телеграм канала си Аксьонов призова жителите на полуострова да не се презапасяват с бензин и да зареждат автомобилите си, когато им се налага.

На много от бензиностанциите в Крим липсва както бензин А-95, така и по-евтиният А-92. В Севастопол съобщават, че горива, включително и дизел, има само на няколко места. По думите на губернатора на града Михаил Развожаев властите правят всичко възможно да нормализират ситуацията в най-кратки срокове.

От министерството на енергетиката в Москва не виждат проблем с доставката и наличието на бензин, като твърдят, че доставките се извършват редовно. От Кремъл напомнят за издадената забрана за износ на бензин и дизел, като отдават случващото се не на украинските удари по основните рафинерии, а с "профилактика на нефтопреработващите инсталации“.

