Ограничиха продажбата на бензин в Крим
Снимка Пиксабей
Руските власти наложиха лимит на продажбите на бензин на едно лице, пише РБК. От днес по бензиностанциите на полуострова шофьор може да налее само 20 литра от масовия А-95 за 24 часа, съобщи ръководителят на региона Сергей Аксьонов.
От Министерството на енергетиката и горивата на Крим ще публикуват и списък на бензиностанциите, където изобщо може да се намери гориво. В обръщение в Телеграм канала си Аксьонов призова жителите на полуострова да не се презапасяват с бензин и да зареждат автомобилите си, когато им се налага.
На много от бензиностанциите в Крим липсва както бензин А-95, така и по-евтиният А-92. В Севастопол съобщават, че горива, включително и дизел, има само на няколко места. По думите на губернатора на града Михаил Развожаев властите правят всичко възможно да нормализират ситуацията в най-кратки срокове.
От министерството на енергетиката в Москва не виждат проблем с доставката и наличието на бензин, като твърдят, че доставките се извършват редовно. От Кремъл напомнят за издадената забрана за износ на бензин и дизел, като отдават случващото се не на украинските удари по основните рафинерии, а с "профилактика на нефтопреработващите инсталации“.
btvnovinite.bg
