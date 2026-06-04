Ограничиха военните правомощия на Тръмп в Иран

кадър: Ютуб

Камарата на представителите на САЩ прие мярка, целяща да попречи на Доналд Тръмп да предприеме по-нататъшни военни действия в Иран.

Текстът беше одобрен, след като четирима републиканци се присъединиха към демократите в рядко срещано публично изразяване на неодобрение към започналата през февруари война, предава Нова телевизия.

Резолюцията на долната камара все пак се нуждае от одобрение и в контролирания от републиканците Сенат. Дори и да мине и в него, мярката е малко вероятно да ограничи напълно военните действия срещу Иран, тъй като американският президент може да наложи вето.

Междувременно, от Белия дом Доналд Тръмп заяви, че напредък в преговорите с Иран може да бъде постигнат в рамките на няколко дни. "Чувам, че самите преговори всъщност вървят много добре. Имам предвид, ако се осъществят. Може и да не се осъществят. Кой знае? Но ако се случи, това може да стане още през уикенда", каза Доналд Тръмп.

Редактор "Екип на Петел",

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