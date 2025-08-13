Ограничителни мерки в Пазарджишко срещу разпространяването на "син език"

Пиксабей

Продължават усилията на ветеринарните власти за овладяване на разпространението на шарката по овцете и козите на територията на Пловдивска област. Две нови огнища на заразата сред дребни преживни животни са установени в рамките на две седмици в региона. Вземането на проби продължава, защото постъпват нови сигнали. В 86 обекта животните вече са унищожени.

В област Пазарджик се въвеждат ограничителни мерки срещу разпространяването на болестта "син език" по преживните животни, предаде БНР.

Забраняват се търговията, придвижването и транспортирането на преживни животни, с изключение на тези, които преминават транзит.

Изключително важно е да се спазват мерките за биосигурност в животновъдните обекти.

От епизоотичната комисия припомнят, че преносители на заразата са насекомите, които преди това са нахапали болно животно.

Болестта не се разпространява чрез храна, вода или по въздух. В тази връзка се препоръчва да се избягва пашата в часовия пояс от 17:00 ч. до 8 ч. сутринта, когато активността на насекомите е най-голяма.

