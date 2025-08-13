реклама

Ограничителни мерки в Пазарджишко срещу разпространяването на "син език"

13.08.2025 / 12:39 1

Продължават усилията на ветеринарните власти за овладяване на разпространението на шарката по овцете и козите на територията на Пловдивска област. Две нови огнища на заразата сред дребни преживни животни са установени в рамките на две седмици в региона. Вземането на проби продължава, защото постъпват нови сигнали. В 86 обекта животните вече са унищожени.

В област Пазарджик се въвеждат ограничителни мерки срещу разпространяването на болестта "син език" по преживните животни, предаде БНР.

Забраняват се търговията, придвижването и транспортирането на преживни животни, с изключение на тези, които преминават транзит. 

Изключително важно е да се спазват мерките за биосигурност в животновъдните обекти. 

От епизоотичната комисия припомнят, че преносители на заразата са насекомите, които преди това са нахапали болно животно. 

Болестта не се разпространява чрез храна, вода или по въздух. В тази връзка се препоръчва да се избягва пашата в часовия пояс от 17:00 ч. до 8 ч. сутринта, когато активността на насекомите е най-голяма.

 

kris (преди 1 час)
Рейтинг: 493621 | Одобрение: 90181
Да не допускат там шефа на СДС - Румен Христов.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

