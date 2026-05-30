Огромен пожар на Свети Влас
Пожар се разрази край Свети Влас, като стихията е тръгнала от незаконно депо за боклуци. Огромни стълбове черен дим са обхванали небето и се забелязват от голямо разстояние.
Огънят е локализиран на площ до хотелска база в покрайнините на града, по пътя към "Елените". Огнеборци вече са на терен и се борят с потушаването на пламъците.
Към момента няма непосредствена опасност за туристите и гостите на близките хотели и не се налага евакуация, информираха от РДПБЗН-Бургас, цитирани от БНТ.
Изясняват се причините за възникването на пожара.
