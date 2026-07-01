Огромен пожар в София: Гори заводът на "Екобулпак"
Кадър Фб, Забелязано в София, Н. Дойчева
6 пожарни, една линейка и един химически автомобил са изпратени на мястото на пожара край Банкя. Това съобщиха от пожарната за ФОКУС.
От ГДПБЗН потвърдиха за ФОКУС, че гори заводът за преработка и предварително третиране на отпадъци на "Екобулпак“.
Сигналът е подаден в 16:30 часа.
Все още не е ясно как точно е възникнал пожарът.
Очаквайте подробности!
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