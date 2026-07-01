Огромен пожар в София: Гори заводът на "Екобулпак"

Кадър Фб, Забелязано в София, Н. Дойчева

6 пожарни, една линейка и един химически автомобил са изпратени на мястото на пожара край Банкя. Това съобщиха от пожарната за ФОКУС.

От ГДПБЗН потвърдиха за ФОКУС, че гори заводът за преработка и предварително третиране на отпадъци на "Екобулпак“.

Сигналът е подаден в 16:30 часа.

Все още не е ясно как точно е възникнал пожарът.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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