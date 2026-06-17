Огромен пожар в София

Сериозен пожар е избухнал в София. За момента няма много информация какво е станало, но изглежда пламъците са обхванали обект в столичния квартал "Дружба". Големият гъст черен дим се вижда отдалеч - Actualno.com получи сигнал, че се вижда от "Горна баня", има сигнали и в социалните мрежи, че се вижда от "Кръстова вада".

Хале с изоставени гуми се е запалило в столичния район "Искър" и по-конкретно в "Дружба" 1. Няма опасност за населението", съобщиха за Actualno.com от пресцентъра на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"., предаде Актуално.

Пожарникарите са на място, четири пожарни екипа се справят с инцидента.

"Не се притеснявайте, просто е задимено, защото в самото хале горят гуми. Няма опасност за населението, няма опасност за гражданите. Няма пострадали хора. Няма опасност за съседни сгради", увериха още от пожарната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!