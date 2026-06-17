Огромен пожар в София
Сериозен пожар е избухнал в София. За момента няма много информация какво е станало, но изглежда пламъците са обхванали обект в столичния квартал "Дружба". Големият гъст черен дим се вижда отдалеч - Actualno.com получи сигнал, че се вижда от "Горна баня", има сигнали и в социалните мрежи, че се вижда от "Кръстова вада".
Хале с изоставени гуми се е запалило в столичния район "Искър" и по-конкретно в "Дружба" 1. Няма опасност за населението", съобщиха за Actualno.com от пресцентъра на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"., предаде Актуално.
Пожарникарите са на място, четири пожарни екипа се справят с инцидента.
"Не се притеснявайте, просто е задимено, защото в самото хале горят гуми. Няма опасност за населението, няма опасност за гражданите. Няма пострадали хора. Няма опасност за съседни сгради", увериха още от пожарната.
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