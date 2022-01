Огромен протест срещу ограниченията в Нидерландия

Кадър Лейди Патриот

Расте напрежението в Нидерландия срещу ограниченията.

Няколко стълкновения между полицаите и участниците в протести срещу антиковид ограниченията станаха в столицата на Нидерландия Амстердам, съобщи РИА Новости, предаде Нюз.бг.

Демонстрацията срещу ограниченията е била забранена от прокуратурата и полицията. Ограничението е било до 3,5 хил. души. Организаторите са заявили, че очакват 25 хил. души и са възнамерявали да проведат шествие през целия град.

Хиляди протестиращи са се събрали в неделния ден на Музейния площад и са тръгнали на шествие из града. Участниците в демонстрацията са искали свобода и снемане на ограниченията, в частност - отмяна на локдауна и отваряне на магазините и кафенетата.

Причина за стълкновението с представители на правоохраняващите органи стана това, че няколко участника в протеста искаха да излязат от обозначените от властите маршрут на движение за демонстрантите. Полицаите използваха служебни кучета срещу протестиращите.

Властите в Нидерландия въведоха локдаун в страната от 19 декември до 14 януари заради разпространение на щама на "омикрон". В страната са затворени всички барове, кафенета, ресторанти, магазини, освен тези, в които се продават стоки от първа необходимост.

Затворени са театрите, кината, музеите, фитнесите и други спортни зали. Не работят и фризьорските салони и салоните за красота, не се провеждат Коледни базари. Открити остават само хранителните магазини, аптеките, библиотеките, бензиностанциите и автошколите.

Училищата също са затворени, възрастните се съветват да работят дистанционно.

Thousands of protesters in Amsterdam demonstrate against Covid restrictions despite 👉🏽 a ban on protests. ( the govt has BANNED protest. God help these people)



(TheTrumpist via Tg) pic.twitter.com/aN7YhfVZl5